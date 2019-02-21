美團點評首登10大最具創意公司即奪冠　Apple跌落17

美國商業雜誌Fast Company公布，2019年「50大最具創意公司」名單，來自中國的美團點評(03690)首次入榜就榮登「榜首」；相反，去年榜首的蘋果公司(Apple Inc.)今年卻跌落第17位。



Fast Company高級編輯Amy Farley表示，Apple設備並沒有真正實現創新，硬件銷售也陷入低迷。



然而，Apple因在其處理器上的投資而獲得創意認可。她稱，Apple正在公司內部製造自家晶片，這些晶片真的能支持那些數據密集型的操作，如人工智能(AI)、擴增實境(AR)、高端攝影等，這些東西將使Apple設備未來更強大。因此，Apple正在為多年的創新奠定基礎。



以下是Fast Company對行業和文化產生最深遠影響，並在當今世界上蓬勃發展的10大最具創意公司排名：



【1、美團點評】

該公司加快了酒店住宿、電影票和食品等服務的預訂和交付。數據顯示，2018年上半年為超過3.5億人提供了277億宗交易，價值338億美元。



【2、Grab】

總部位於新加坡的call車公司Grab去年將Uber趕出新加坡市場，並接管其在新加坡的業務。Fast Company表示，自那時以來，Grab將業務擴展到食品配送、旅遊預訂和金融服務等領域。2018年獲得了10億美元收入。



【3、NBA】

美國職業籃球聯會(NBA)在2018年打破觀眾紀錄，並將其串流媒體服務用戶增加了3%。NBA去年總收入增長25%，部分原因在於NBA 2K聯賽進入了電子競技市場。



其餘10大最具創意公司還包括華特迪士尼、電子服裝訂造零售商Stitch Fix、從農場到餐桌的休閒快餐企業SweetGreen、商品大王羅傑斯和蓋茨基金會資助創立的食用植物材料防腐塗層製造商Apeel Sciences、支付平台Square、瑞典牛奶替代品生產商Oatly，以及亞馬遜視頻服務Twitch等等。

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