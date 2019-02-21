金管局轉莊︰外匯基金蝕錢　陳德霖曾爆出金句「無能為力」

陳德霖自於2009年10月起出任金管局總裁，其任內曾遇上各種挑戰。回顧過去表現，在2015年第三季時，外匯基金曾錄得638億元巨額虧損。當時他卻以市況波動為由，直言對此「無能為力」，其言論遭到各界人士批評，更成為他的「金句」。



面對輿論壓力，他隨即「補鑊」稱，外匯基金已於第四季初「已經基本上收復了頭三季的失地」。他又解釋指，「無能為力」是因為無法左右大市波動和惡劣的投資環境，但不代表金管局「沒有盡力作出適當的防禦性部署」。



前立法會議員陳鑑林在當時亦指，金管局手執市民千億資產，大家對外匯基金表現尤為關心。另外，有學者指，陳德霖失言後，遭受社會嚴厲批評，因此才要進行「補鑊」；尤其金管局作為港人「血汗錢」的管理人，卻把自己投放於被動位置，實在「講唔過去」。

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