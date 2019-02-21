新股專輯：內房銀城周五起招股　5009元入場

內地房產商銀城國際(01902)本周五(22日)起至下周三(27日)招股，每股招股價介乎2元至2.48元，每手2,000股，入場費5,009.98元。預期於3月6日於主板首掛。



該公司是次發行約3.54億股，當中一成在港公開發售，集資最多約8.78億元，集資所得約60%用於南京項目的建設成本；約30%將用於償還債務；約10%用於一般營運資金。



銀城國際專注於長三角地區為全齡客戶開發住宅物業，包括南京、無錫、蘇州、鎮江、杭州、馬鞍山及徐州。該公司2017年度的毛利率為16.8%，按年下跌18%。財務總監王穎寧解釋，由於期內發展毛利較低的普通住宅項目，日後會嚴格控制成本，認為能維持健康水平。



內地政府未有放寬樓市調控，總裁兼執行董事馬保華認為，調控為了穩定房地產的發展，以免炒房活動、房價過熱等現象，使整個行業更健康發展。

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