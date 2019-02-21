熊市真的完了？A股3大指數有兩個累彈兩成

A股熊市可能真的完了，並靜悄悄地踏入牛市。據內地傳媒統計，A股3大指數中，已有兩個由今年1月4日的低位累彈20%，符合了「技術牛市」的標準。



其中，深成指自1月4日低位7,011點累彈20.54%；創業板亦由同期從1,201點升至1,412點，累漲17.53%，若以周四(2月21日)最高位計，曾累彈20%。滬綜指則較落後，由低位僅累升12.73%。



值得留意的是，被視為「聰明錢」的滬深股通「北上資金」錄得連續17日淨買入，今年以來累計淨買入1,060.88億元人民幣(下同)。再者，在市值超過300億元的中小股中，今年以來有23隻升幅超過了20%，為過去3年絕無僅有。由於中小型股份的表現一向領先大市，或意味着大型股會跟隨大幅做好。

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