金管局轉莊：陳德霖退休　港匯不跌反升皆因...

香港金融管理局總裁陳德霖將於今年10月1日退休，港匯不跌反升；另外，市場人士亦預計樓市無影響...詳情可以睇睇幾位專家點講。



●星展銀行(香港)王良享：港匯轉強受套息減少拖累

另外，星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享表示，陳德霖退休是外界意料之內，況且港匯不跌反升，港匯不會在不確定性存在時突然轉強，消息不會為香港財資市場帶來危機。



他又認為，港匯轉強，曾高見7.8462，跟套息活動減少有關。



●資深財經專家林一鳴：政策才主導港匯及樓價升跌

香港金融管理局總裁陳德霖即將在10月退休，資深財經專家林一鳴認為，他一個人的去留，對香港財資市場影響不大，「他不是美國聯儲局主席，沒有太大關係。」



林一鳴又指，港匯及樓價升跌，更大取決於政府政策，不會有投資者借他離任的消息做炒作。



●學者莊太量：香港金融體系不會受個人因素動搖

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，香港制度完善，一個人的離任不會影響金融體系正常運作。



他又認為，金管局總裁陳德霖在位期間，未見銀行體系出現大問題、以及外匯基金投資回報跟預期相若，因此他的表現可以接受。



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