人民銀行：中國無必要量化寬鬆　首提「6大行」

中國人民銀行公布了2018年第4季中國貨幣政策執行報告，強調繼續實施穩健的貨幣政策，並不代表貨幣條件維持不變，而是要根據形勢發展變化動態優化和逆周期調節，適度理順經濟的周期波動，在上行期防止經濟過熱和通脹，在下行期對抗經濟衰退和通縮。



人行指出，目前中國經濟保持平穩發展的有利因素較多，沒有必要實施所謂量化寬鬆(QE)政策。



值得留意的是，人民銀行報告中在「工、中、建、農4大行」的前提下，首度提及「6大行」。大型商業銀行包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行，以及郵政儲蓄銀行6家。



目前6家大型商業銀行均至少達到「定向降準」的第一檔標準，實際執行存款準備金率為12%和13%；中小型商業銀行實際執行存款準備金率為10%、11%和11.5%。

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