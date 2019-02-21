金管局轉莊︰麥萃才望新總裁放寬銀行業監管

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才表示，金管局過往已決定的重大政策，例如樓市逆周期措施，有它的準確性和延續性，有實質數據的支持，故認為未來縱有新任總裁上任，要有很充份的理據才能改動。



他指，過往金管局的工作一直做得不俗，例如2008年的金融海嘯期間，美國的銀行界有翻天覆地的轉變，但香港沒有一間銀行倒閉，是相當難得。他期望新任總裁，能維持香港作為國際金融中心的地位。並且在可行的情況下，適度放寬對行業的監管，因為銀行業去適應監管者的要求有所謂「合規成本」(compliance cost)。另外，金管局亦應改變以往高高在上、「自己做自己嘢」的形象，多與業界和市民溝通，那在政策的推行上，相信亦會更順暢。

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