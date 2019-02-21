Gartner研究︰華為蠶食三星同Apple嘅市佔　全靠...

外媒報道，專注科技行業研究的美國知名顧問公司Gartner發表研究報告，指華為手機從三星及蘋果手上奪取了大量市場份額，主要是靠着便宜的售價。



早前Gartner已在全球手機出貨量報告中指出，截至2018年第四季，華為在智能手機市場的份額攀升至近15%，比去年同期上升4個百分點。



儘管競爭對手三星和蘋果仍然在市佔率方面仍守第一及第二位，分別佔全球出貨的17%和16%。但數據顯示，蘋果市佔率按年下降了2個百分點，而三星則下降了約1個百分點。



Gartner的高級研究主管Anshul Gupta接受外媒訪問時表示，蘋果公司在市場策略方面犯了一些錯誤，特別是在中國等新興市場。



他又指，目前中國的高端製造商已經大大提高了智能手機的質量︰「當你看到華為，或者來自Oppo和Vivo的旗艦智能手機時，會發現它們的功能與三星、蘋果的旗艦機相近，但同時價格卻更低。」



Gupta解釋，iPhone及三星的Galaxy在每個升級周期中均未有突破性改變，使消費者逐漸轉向華為及其他提供類似規格的平價中國品牌。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm