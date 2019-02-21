智慧物流升級！京東夥樂天拓展無人配送服務

京東集團與日本樂天株式會社(Rakuten)宣布，就無人配送達成合作協議，將為對方提供末端配送無人機、配送機器人等智能物流設備，以擴大無人配送解決方案的範圍，冀將無人配送服務商業化。



此次雙方合作，京東事業部將向日本樂天提供無人機和配送機器人等設備，為其在日本地區的本地化運營提供支持以及培訓，為後續更大規模的智能物流合作打下基礎。



日本樂天株式會社常務執行董事安藤公二稱，京東擁有中國電商領域最先進的自建物流體系，並擁有無人機和無人配送機器人方面的大量運營數據與核心技術，通過雙方的深入合作，希望加速日本物流部門的創新，以建設能為市民提供更大便利的社會化服務。



Rakuten是日本樂天株式會社旗下的B2B2C購物平台。日本樂天於2016年推出Rakuten無人機配送服務，及至2018年首次採用無人機和自動配送機器人相結合的方式進行配送服務。

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