金融市場風暴近！歐盟：對英脫歐「不太樂觀」

外國傳媒報道，歐盟委員會主席容克與英國首相文翠珊會面後表示，對3月29日英國脫歐「死線」前達成協議「不太樂觀」，並警告不排除英國會「硬脫歐」。



他說：「自己的責任是盡量避免最壞的情況出現，惟不太樂觀，英國國會總是在某些細節上大比例反對。一旦雙方不能達共識，將對經濟及社會帶來可怕後果。」



事實上，有英國官員表示，在愛爾蘭邊境後備方案問題上，談判代表距離達成共識仍有很長一段距離，不太可能在下周達成協議。



受脫歐陰霾影響，英鎊兌美元表現反覆，目前漲至1.3079；英國富時100指數則跌0.9%。國會將在2月27日再就脫歐問題進行表決。

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