金管局轉莊：港元異動觸發聯匯制度去留憂慮

回顧金融管理局總裁陳德霖擔任舵手期間，港元匯價曾歷史性首次觸及7.85的弱方兌換保證。而陳氏離任消息出現同日，港匯亦出現異動，曾高見7.8462，反映市場或擔心金管局「轉莊」，會令聯繫匯率機制出現微調。



2009年陳德霖上任，任內經歷美國聯儲局多次量化寬鬆「放水」，大量熱錢湧入香港，推高香港資產價格，本地資金充裕，銀行更出現「水浸」情況。不過，去年美國加息步伐急速，相對香港極低息環境，港美息差不斷擴闊，投資者積極沽空港元套利，拖累港匯不斷轉弱。



直至去年4月12日，港元匯價歷史性觸發7.85弱方兌換保證，金局管終於出手買入港元捍衞聯繫匯率，為當局2005年優化聯匯制度以來首次。翻查紀錄，金局管去年合共接貨27次，累計買入1,034.79億元，香港銀行體系結餘亦降至763.5億元。



中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，周四港匯異動，或許與陳氏離任的消息有關。然而他看不到聯匯有撤銷或調整的餘地，因為中央政府不會容許港元和香港經濟出現不穩定。



浸會大學財務及決策系副教授麥萃才表示，聯繫匯率有其好處和壞處，但綜合兩者，聯匯其實為香港金融體系的穩定奠下重要的基礎，亦方便了國際交易的結算，例如外匯的買賣總量，香港就是乘聯匯之便，得以躋身國際五大金融市場之一。另外，要調整聯匯制度，有其技術性的困難，假設加入人民幣作為匯率的參考，金管局便要有大量人民幣的儲備，這需要大量時間的籌備。



城大商學院經濟及金融學系副教授王澤森亦指，市場上難以有一間公司或機構有足夠的實力可以衝擊聯繫匯率，故相信港匯未來會維持穩定。至於聯繫匯率應否加入人民幣元素，他認為香港難以單方面做決定，需要中央政府協調。

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