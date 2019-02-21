新盤UPDATES︰AVA 228超購逾兩倍　啟岸樓書上網

農曆新年過後，樓市氣氛逐步回復，多個新盤陸續推出市場，有樓盤上載樓書，預期短時間內推售。



●紅磡啟岸樓書已上網 數日內開價

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，紅磡啟岸的樓書已剛上網，快將啟動香港路演，明日(2月22日)起開始首站位於美麗華商場地下的展銷會，下周移師至將軍澳新都城廣場2期，下周二(26日)或之內開價。



樓盤會所室內、外面積共約1.15萬方呎，以星空下的郵輪作主題，提供25米長室外泳池、宴會廳、影院，以及健身室等設施。



●將軍澳MONTEREY首推6座獨立洋房招標發售

會德豐地產常務董事黃光耀指出，旗下將軍澳MONTEREY首推6座獨立洋房，於下周一(2月25日)下午2至5時招標發售，將參考同區成交價，以及同系區內CAPRI洋房，近日成交呎價超過2.7萬元，相信項目價錢有機會更理想。



該盤本年已錄17宗成交，其中8成以上為三房或四房單位，平均呎價為22,162元。項目累售820伙，佔可供出售單位約97%，套現超過83億元，現餘下約80伙分層單位。而今日開放的示範單位裝修近400萬元，將於周末起供客戶預約參觀。



對於長沙灣居屋凱樂苑呎價逾7,000元推出，他認為居屋對入息有限制，與私樓屬兩個市揚，因此不擔心做成競爭。



●MONTEREY二千呎獨立洋房有幾豪？即睇！

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，今日(2月21日)首度開放連裝修的12號獨立洋房予傳媒參觀，實用面積2,004方呎，採三房雙套連書房間隔，大廳連接720方呎花園，主人睡房外望開揚景色，天台面積707方呎，附設按摩池。



●AVA 228截票 累收264張超購逾兩倍

豬年首個開售新盤截止接受認購。資深投資者盧華家族集團的長沙灣大南街AVA 228，剛截止認購登記，合共接獲約264張入票，較明日(22日)開售的82伙，超額認購逾兩倍，入票者中，八成有意購入開放式戶。

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