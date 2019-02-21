樓價UPDATES︰長情業主持濱景花園30年終沽貨

樓市氣氛漸趨正面，沙田區屋苑交投回升，沙田濱景花園有持貨逾30年的長情業主出貨套現。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●將軍澳THE PARKSIDE第1A座中層A室，實用面積749方呎，採三房包括套房間隔，另設儲物房，單位座向西南方，望街景，剛以1,415萬元成交，實用呎價18,892元。原業主持貨逾4年，帳面獲利約559萬元。



●樓市氣氛穩定，首置買家議價至可接受水平後隨即決定入市。將軍澳居屋富寧花園5座低層F室，實用面積452方呎，以兩房間隔，座向東北享園景。單位於去年12月放盤，原叫價560萬元，經議價後減35萬元，獲區內用家於已補價自由市場以525萬元購入，實用呎價11,615元。



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新界區



●濱景花園2座高層G室三房戶，實用面積545方呎，座向東南望內園景，以706萬元易手，實用呎價12,954元。原業主早於1988年4月一手購入，持貨至今帳面獲利651.59萬元。



●二手交投向好，租務市場同樣受到帶動。沙田欣廷軒2座高層E室，實用面積396方呎，以兩房間隔，座向東面，外望樓景。單位原意向月租1.65萬元，放盤兩星期，以1.63萬元租出，實用呎租約41元。



●西貢匡湖居5期A段單號屋，實用面積1,406方呎，原開價2,880萬元，最終以2,750萬元沽出，實用呎價19,559元，新買家為區內業主。原業主早於1998年3月購入上址，當時作價1,200萬元，現時升值約1.3倍。



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