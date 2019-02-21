財經評論：金管局挑戰重重　接棒如接燙山芋

港府宣布金管局總裁陳德霖在今年10月退休。時值香港金融面對回歸以來最大挑戰之際，此刻求去，難免予人「亂則辭官平則仕」之感！繼任者除了要面對新一輪全球金融危機外，還要應付金融科技應用和中港金融融合所衍生的監管挑戰，以及在人民幣國際化下，港元聯匯制度存廢的爭議。凡此皆為「燙手山芋」，可見新舵手選賢着實不易！



自2009年接任總裁一職，陳德霖可謂「好命人」一個，上任時正值金融風暴後全球推行量化寬鬆，各大央行積極印鈔刺激經濟，股樓債等資產價格出現罕有的十年大升市。恒生指數由2008年低位10,676點升至2018年高位33,484點。此期間掌管外匯基金，可謂時勢造英雄，無甚作為已可坐享可觀的資產升值。直至2015年底美國開始加息，聯儲局並在翌年啟動縮表收水，外匯基金回報才一度轉虧，至今表現反覆。高薪厚職的大舵手本事多大亦要「露餡」，一句「無能為力」成為開脫金句，其表現不見得能令港人滿意。



樓市近年癲升，金管局針對性推出逆周期措施，收緊樓宇按揭，對買家的供款能力設壓力測試，用家上車困難，迫不得已將貨就價，造成納米樓充斥市場，買家甚至要選擇發展商的貴息二按。措施美其名是管控銀行體系風險，實際上在房屋嚴重供應不足下，成為樓價一飆再飆的推手。



中美打貿易戰，談判結果難料，處於夾縫的香港，出口貿易大受打擊，更有機會成為中美間的磨心。經濟步入逆境，樓市高處不勝寒。一旦外圍出現重大不利消息，足以引發全球股樓債市災難，就連全球各大投資大師亦紛表擔憂。偏偏這個時候，對香港金融至為關鍵的金管局卻陣前易帥，這固然有個人理由，但對港人而言，難免有被辜負所託之感。



面對全球金融科技競爭加劇，銀行生態巨變，監管問題繁雜難解。隨着粵港澳合作發展提升至國家戰略，兩地金融將進一步融合，如何完善跨境資金流的監管，加強金融工具和中介機構的互通，並且在人民幣逐步國際化下，做好離岸中心的角色，處理好港元聯匯制度存廢的爭議，都是繼任者的重大挑戰。



既關係到香港財金格局的重大變革，國際金融中心的未來，金管局接棒人任重道遠，除了要有超卓才幹之外，更重要是有使命感，德才兼備。相信即將展開的甄選工作不容易，期望香江早日覓得福將，把好金融之門的大關！

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