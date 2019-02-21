全球經貿戰：傳中國每年增加進口美國農產品

中美貿易談判再有新消息！外國傳媒引述消息人士報道，作為中美潛在貿易協議的部分內容，中國將提議每年增加進口300億美元美國農產品，包括大豆、玉米、小麥。



消息稱，增加購買美國農產品的提議，將是中美談判代表在華盛頓磋商中的諒解備忘錄部分內容。他們表示，中國提議在貿易戰前的進口水平上增加進口，並在諒解備忘錄涵蓋期內持續實施。



中國在2017年合計進口了242億美元的美國農產品，其中60%為油籽，其餘包括肉類、棉花、穀物和海鮮產品等。由於中國對美國農產品徵收報復性關稅，去年對美國農產品的總體進口規模下降了1/3，至160億美元左右。

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