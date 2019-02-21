夜市UPDATES：數據走樣美股插百點　港夜期偏軟

美國製造業數據疲弱，道指跌幅擴至最多121點，最新報25,861點，跌93點；標指報2,772點，跌11點；納指報7,441點，跌47點。



市場仍在消化美聯儲1月FOMC會議紀要的內容，該局很可能年內停止縮表。另外，中美貿易談判傳進入定立協議清單階段，惟歐洲與日本的經濟數據進一步佐證全球經濟增長放緩。



美股回調，港股期指夜市報28,527點，跌128點，低水103點。



個股方面，強生及Nike領跌道指成分股，分別跌1%；FAANG科技股全數向下，Facebook、亞馬迅、Netflix、Google母企跌逾1%；蘋果公司則跌0.5%。



美國經濟數據弱，美國2月Markit製造業PMI指數初值創2017年9月份以來新低；12月耐用品訂單增速不及預期，上周首申數據降至四周低點。



歐洲方面，歐元兌美元沖高回落，最低跌至1.1318，因歐元區PMI跌破盛衰分界，為2013年6月以來首次，並創68個月新低，製造業新訂單降幅創近六年來最大。



歐股則個別發展，英股跌1%；德股靠穩升0.16%；法股跌0.03%。



【22:32】觀望中美貿易談判進展，美股周四早段偏軟，道指低開43點，報25,911點；納指挫14點至7,474點。



外媒報道，蘋果公司(Apple)將與高盛共同推出具備新iPhone功能的信用卡，今年稍後面世。Apple股價早段報171.83美元，微跌0.12%。



摩根士丹利財富管理策略員Scott Helfstein認為，市場對中美貿易糾紛的前景太過樂觀，一些受貿易戰影響較大的資產如大豆、半導體股份及標指，即使依然存在風險，但近期相關引伸波幅持續向下。



不過，標普道指公司的美股主管Jodie Gunzberg指出，自1930年以來，標指有30年在1、2月皆錄得升幅，當中29年全年計報捷，平均升幅超過20%，又稱從未見過美股連續兩個月，每一個股市環節均錄得升幅。。



券商Canaccord Genunity策略員Tony Dwyer亦表示，截至上周五(15日)為止，逾90%標指成分股處於50線之上，2016年初來最高，反映市況動力強勁。

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