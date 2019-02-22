古勝：舜宇光學博重返紅底

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，環球市場焦點主要圍繞中美貿易談判、美國加息步伐及縮表進程等，當中有幾點較值得大家留意。首先，聯儲局(Fed)1月份議息紀錄顯示，幾乎所有與會者均同意今年暫停縮表之意向，主因是擔心縮表將損害經濟增長及投資者情緒，揭示美國實體經濟並非表面般強。



其次，繼英國當局指有辦法降低使用華為5G設備時的風險後，德國及新西蘭亦先後傳出「放生」華為5G設備的消息。消息反映美國總統「侵侵」雖然有意聯同其他國家一起壓抑中國5G以至其他高科技發展，但從盟友近期的行動睇，各國在自身利益為首要考慮下，美國這個算盤隨時會打唔響，或對中美貿易關係產生重大影響。



股市方面，美股愈來愈好，加上中港股市近期明顯「有水到」，港股周四再升115點報28,629點，主板成交增至1,149億元，連續第二日過千億。事實上，今次資金轉炒美國暫停收水，除有助穩定投資者情緒外，亦令美元動力減弱，變相有利人民幣匯價，難怪中港股市有氣有力。



藍籌股中，騰訊(00700)彈番0.6%報343.2元。但正如古勝早前所講，股價一日唔衝破前高位353元水平，都一樣觀望住先。相對地，三星剛發布的可摺屏幕手機，或於4月見街，話說該機有6個鏡頭，加上5G概念炒到出煙，睇落資金有機會炒埋換機潮，難怪手機設備股氣氛回暖不少。



走勢上，專做鏡頭的舜宇光學(02382)強勢回歸，周四升4.7%，10天及20天線先後上破50天及100天線，MACD牛叉持續，短期有機會重返紅底價，不妨吼位上車，跌穿10天線約88元止蝕即可。至於瑞聲科技(02018)股價亦升2.7%，惟動力就較弱，如果諗住短炒，都係建議揀舜宇。



另外，汽車股唔覺唔覺又彈咗上嚟，東風集團(00489)、長城汽車(02333)、廣汽集團(02238)、華晨中國(01114)及吉利汽車(00175)升幅介乎2至5%。不過，話就話中美貿易談判有望開花結果，但汽車股仍有其他不利因素如開放市場所纏繞住，恐防會彈散。既然現時股市氣氛幾好，入市亦唔驚冇選擇。

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