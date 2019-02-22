黃國英：今次炒港股必須步步為營　

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，上年落敗的最主要教訓，是中港股票太過黐手，沒有像2015年般，用一個不信任的態度去跟炒，令到下跌途中未能盡快減少損失。所以今次即使港股近期氣勢如虹，A股又大鑼大鼓大牛市，自己也是步步為營，有隨時跳車的準備，畢竟股票長線表現是看公司質素，中港股票揀得上手的比例是相當偏低。



做好防守的第一道基本功，是嚴謹選股。今次基本上持倉來來去去都是圍繞同一批股份，沒有太多換股的動作。去年輸得最勁的其中一瓣，就是中港的中型股，被市場拋棄的時候，真的有如無底深潭。



見識過風險極高，又沒有特別鬥志去博，自然避之則吉。可能是人同此心，大部分股價根本無辦法撻得着。



第二是加強衍生工具對沖的準備，去年對中港股票戒心不夠，對沖時欠狠勁，今次則會加大注碼。例如周四試高位後回落，未算有特別利淡的證據，但也買了頗多張數的末日Put作保險，希望用高槓桿搭夠，年幾之前，是不捨得花這樣的保險費。



雖然美股去年也跌得多，可是轉換至雲計算之後，這方面已經收復頗多失地，不似香港破頂的主要是高息股，它們上升的百分比其實不算多，幫補不到中小型股的損失。



何況投資還是講信念，美國公司攻佔世界市場的機會，相對上仍然高得多，頂多是縮減注碼，而不必驚到要全清。對兩地公司能力的睇法有分別，對待的策略自然會不同。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

