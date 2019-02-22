郭家耀：港交所迎接發展新機遇

正榮金融業務部副總裁郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，國務院日前印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，指要強化前海合作發展引擎作用。適時修編前海深港現代服務業合作區總體發展規劃，研究進一步擴展前海發展空間，並在新增範圍內實施前海有關支持政策。

聯動香港構建開放型、創新型產業體系，加快邁向全球價值鏈高端。推進金融開放創新，拓展離岸帳戶功能，借鑑上海自貿試驗區自由貿易帳戶體系，積極探索資本項目可兌換的有效路徑。



支持香港交易所前海聯合交易中心建成服務境內外客戶的大宗商品現貨交易平台，探索服務實體經濟的新模式。加強深港綠色金融和金融科技合作。建設跨境經貿合作網絡服務平台，助力企業走出去開拓國際市場。



建設新型國際貿易中心，發展離岸貿易，打造貨權交割地。建設國際高端航運服務中心，發展航運金融等現代航運服務業。建設離岸創新創業平台，允許科技企業區內註冊、國際經營。支持在有條件的海關特殊監管區域開展保稅研發業務。建設國際文化創意基地，探索深港文化創意合作新模式。



綱要有不少篇幅提及跨境金融市場發展，吸引市場目光。有報道指金管局正與內地相關機構探討「理財通」計劃，內地居民通過內地銀行在香港開戶，帳戶擁有人以人民幣直接或換成外幣，投資海外金融產品，包括股票、債券、紙黃金等，完成投資後只能換回人民幣現金，境內資金只在境內提取。



跨境資金流動管理將會參考股票通的做法，資金封閉式循環管理。擴大香港及內地居民及機構進行跨境投資，推動大灣區內基金、保險等金融產品跨境交易，持續豐富投資產品類別及投資渠道，為業界帶來重大機遇，成為行業估值上調的催化劑。難怪港交所(00388)股價近日持續強勢，後市表現仍值得期待。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

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