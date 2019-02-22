東方日報B1：陳德霖十月退任金管總裁　6大危機未埋尾

政府公布香港金融管理局總裁陳德霖將於今年10月起正式離任，並將成立遴選小組物色人選。綜合銀行界及學者分析，陳德霖為下屆舵手留下六大困局，包括如何平衡監管力度及金融發展、釐定按揭政策取向、檢視聯繫匯率制度、提升外匯基金表現、發展金融科技，以及處理香港利率變化對經濟的影響，期望新總裁可迎難而上，改善香港銀行業經營環境。



據了解，政府會同時考慮外聘或內部晉升兩個途徑，物色下屆金管局總裁人選，銀行界揣測政府若最終選擇內部晉升，以副總裁余偉文掌舵的呼聲較高，另一副總裁阮國恒亦有機會跑出。



陳德霖回應指，畢業後工作了43年，現時是一個適當時候退休，多留些時間給其家人，他會專注餘下7個月的工作，包括與下任總裁順利交接，確保金管局如常運作。



香港銀行公會主席禤惠儀表示，陳德霖任期內環球經濟充滿挑戰，金管局過去10年加強香港銀行體系抵禦外來衝擊的能力，確保金融市場穩健，亦積極推進金融科技發展。



香港金融管理局是擔當中央銀行角色，四大職能包括在聯繫匯率制度的架構內維持貨幣穩定、確保香港銀行體系健全、鞏固香港的國際金融中心地位，以及管理外匯基金，其一舉一動均足以動搖香港經濟和金融市場，甚至市民對銀行的信心。



陳德霖任內經歷環球央行「放水」，香港資金氾濫令金融環境扭曲，但2015年至今進入加息周期，正值香港樓市及資金流逆轉之際，金管局新帥勢要面對重重困局。



銀行界人士指出，下任金管局總裁的挑戰，與市民最息息相關就是判斷樓市是否轉入下行周期，改變現有的按揭政策，以及面對資金在香港大進大出的風險，如何檢討聯繫匯率制度的走向。



事實上，香港過去12年來僅加息一次，幅度只有0.125厘，港息低企勢令樓市泡沫難退，但利率急升則會衝擊經濟表現，息口走向將使金管局下任總裁應付金融和經濟風險上，處於兩難局面。與此同時，利率周期逆轉，債市狂牛已現疲態，金管局未來部署外匯基金投資變得相當艱難。



陳德霖任內屢被詬病監管過嚴，市民及中小企面對銀行開戶問題叫苦連天，其做法不僅令風險管理及銀行業發展失去平衡，亦是香港金融科技落後的元兇。雖然近年推出「轉數快」及儲值支付工具牌照，但未來舵手要着力帶領香港金融科技「後發先至」，相信並不容易。



資深銀行家、領飛資本行政總裁溫兆華期望下任總裁，在反洗錢及認識客戶等國際監管框架內，推出更多便利市民開戶及銀行服務措施，才能改善銀行競爭環境及質素，以免陷於「塘水滾塘魚」的經營模式。



香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才亦稱，期望下任金管局總裁並在可行的情況下，適度放寬監管，而且要改變以往高高在上、「自己做自己嘢」的形象。

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