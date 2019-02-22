袁沛儀：美匯調整　利歐元反彈

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，聯儲局公布上次議息會議紀錄，可見當局在經濟增長及通脹前景不明下，有意暫停縮表及加息步伐未明。由於符合市場預期，美匯指數仍然在96.6附近膠着。不過技術上，MACD呈轉弱信號，料下周將見調整，下試95.6。



相對地，歐元技術上呈轉強信號，料將見小幅反彈。歐元區本月消費信心初值優於市場預期，料下周公布的通脹數據回穩，支持歐元反覆試穿100天線1.14。至於英國，脫歐仍然無進展，工黨及保守黨均見退黨潮，前景未明下，加上信貸評級有機會被降低下，英鎊短線反覆偏軟，下試1.2850。



主要央行貨幣政策有意轉向寬鬆，利好股市在近周高位企穩，市場避險情緒回落，限制一眾避險資產表現；估計美元兌瑞郎在1算與1.0050區間窄幅上落，美元兌日圓仍然在111附近橫行，金價1,350美元見阻力。



澳洲採購經理指數大幅回落，經濟增長前景面臨放緩，利淡澳元。不過，美元將見技術調整，料澳元下行空間不多，0.7050見支持；紐元小幅下試0.6740。

伊朗被美國制裁下，近月產油量回落，加上沙特將加大減產規模，支持油價緩慢上試60美元，利好加元。技術上，美元兌加元MACD呈轉弱信號，料下試1.3069。

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