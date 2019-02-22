美股收市：道指跌逾百點　納指結束8連升

美國股市收市下挫。道指收報25,850點，跌103點或0.4%；標指收報2,774點，跌9點或0.35%；納指收報7,459點，跌29點或0.39%，結束連續8日升勢。



個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)將與高盛共同推出具備新iPhone功能的信用卡，今年稍後面世。蘋果公司股價收市跌0.56%。



美國權威刊物《Consumer Reports》不再推薦Tesla的Model 3電動車，消息拖累Tesla股價急瀉3.74%，收報291.23美元，自高位回落逾兩成，陷入技術性熊市。



對於後市，摩根士丹利財富管理策略員Scott Helfstein認為，市場對中美貿易糾紛的前景太過樂觀，一些受貿易戰影響較大的資產如大豆、半導體股份及標指，即使依然存在風險，但近期相關引伸波幅持續向下。



不過，標普道指公司的美股主管Jodie Gunzberg指出，自1930年以來，標指有30年在1、2月皆錄得升幅，當中29年全年計報捷，平均升幅超過20%，又稱從未見過美股連續兩個月，每一個股市環節均錄得升幅。。



券商Canaccord Genunity策略員Tony Dwyer亦表示，截至上周五(15日)為止，逾90%標指成分股處於50線之上，2016年初來最高，反映市況動力強勁。

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