ASM太平洋去年少賺21%　末期息1.4元

ASM太平洋(00522)公布截至2018年12月31日止年度業績，錄得股東應佔溢利約22.16億港元，按年跌21.2%，每股基本盈利5.47元，派末期息1.4元。去年第4季錄純利2.11億元，按年跌53.8%。



集團預期，2019年不僅對公司，而是對整個行業均充滿挑戰，今年公司收入很有機會會錄得按年下跌，但因對先進封裝設備的需求預期將足以抵銷部分對其他產能相關設備的疲弱需求的影響，目前預計跌幅不大。



公司指，因去年最後一個季度收到的新增訂單總額表現疲弱，預期今年首個季度集團收入將介乎4.6億至5.1億美元，按季及按年均有所減少。



此外，集團預計後工序設備分部於今年首個季度的收入將較上一個季度持平或微跌，而SMT解決方案分部的收入則將由上一個季度的頂峰回落，但按年有望錄得增長。首季度集團新增訂單總額將有望持平或較去年第4季度輕微反彈。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

