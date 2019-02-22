【市前重點睇】道指收跌百點　CNH回至6.72

●美匯指數於96.6水平上落，港匯高見7.847，離岸人民幣(CNH)回至6.725，圓匯企110.6，歐元企1.133，英鎊企1.304。金價回落至1,323美元。布油企67.0美元水平，紐油跌至56.8美元。道指期貨偏軟。



●傳中國將提議每年增加進口300億美元美國農產品，包括大豆、玉米、小麥。 https://bit.ly/2U0yyTx



●道指收報25,850點，跌103點；標指收報2,774點，跌9點；納指收報7,459點，跌29點，結束連續8日升勢。 https://bit.ly/2tz3L4N



-食品公司卡夫亨氏業績不佳，將季度股息從62.5美仙下調至40美仙，盤後挫逾15%。



●港股ADR指數收報28,372點，跌256點。 https://bit.ly/2txJ5KA



●美國10年期國債孳息率升4.67個點子，報2.6914厘。



●美國上周首次申領失業救濟人數減少2.3萬人，至21.6萬人，少過預期的22.8萬人。https://bit.ly/2NirbEq



●美國12月份耐用品訂單增長1.2%，差過預期的1.7%增幅。 https://bit.ly/2T6WxDr



●美國費城聯儲銀行公布，費城製造業指數由今年1月的17，直插至2月的-4.1，為2016年5月以來首次「見紅」，並大幅差過市場預期的14。



●紐約期油收報每桶56.96美元，跌20美仙或0.35%；布蘭特期油收報每桶67.07美元，跌1美仙或0.01%。 https://bit.ly/2SieSsy



●紐約期金收報每安士1,327.8美元，跌20.1美元或1.5%，創自去年8月以來最大單日跌幅。 https://bit.ly/2TZYaA4



●英國富時100指數收報7,167點，跌61點；法國CAC指數收報5,196點，升少於1點；德國DAX指數收報11,423點，升21點。 https://bit.ly/2Xen54Q



●歐元區2月製造業PMI跌破榮枯線，創68個月新低。



●歐盟官員預測英國首相文翠珊或被迫要求延遲3個月脫歐。



●歐洲央行指需要迅速研究潛在的銀行業流動性操作。隨着約7,200億歐元的4年期融資於2020年6月開始到期，央行決策者在1月份同意考慮應對銀行業流動性狀況前景。



●歐洲央行理事Ewald Nowotny表示，歐洲經濟轉弱已引發有關貨幣政策正常化進程是否應當繼續推進的辯論。



●美國國務卿︰不能夠與使用華為系統的國家合作。 https://bit.ly/2NjlcPF

-華為稱自己的設備是英國5G網絡的關鍵，英國當局應該依據事實來決定是否允許其成為供應商。

-歐盟委員會秘書長指出，歐盟不應該「天真」對待華為的網絡風險，歐洲需要的不僅僅是「一個承諾」。



●澳洲淡化中國大連港禁止該國煤炭進口的報道，並表示中澳兩國貿易關係強勁。



●ASM太平洋去年少賺21%，末期息1.4元。https://bit.ly/2Nmnj5f



●中國央行4季度貨幣政策執行報告，引導貨幣市場利率中樞下行，貨幣政策穩健但不再提「中性」。同時，首提「六大行」，加入了中國郵政儲蓄銀行，均達普惠金融定向降準第一檔標準。



●農業農村部：今年力爭大豆和油料面積增加500萬畝以上。



●金管局轉莊：陳德霖退任總裁，留下6大困局「未解決」。 https://bit.ly/2SPoGzA



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其他精彩新聞：5G概念有排升？特朗普：美國必須加速發展

https://bit.ly/2EpyTtT



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