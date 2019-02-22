新高教集團澄清報告指控具誤導性及不真實

新高教集團(02001)就網站www.emptycityresearch.com近日刊載一份報告作澄清，指有關報告所載的指控及資料具有誤導性、不真實及毫無根據。公司保留就損害賠償或其他補償向有關實體及或相關人士採取法律行動之權利，另擬於近期邀請投資者前往旗下學校實地考察，以正視聽。



該報告對公司的指控包括花費巨額佣金招收學生，公司指針對貴州學校、雲南學校的指控並不真實，其從未為招收學生支付任何佣金。



有關東北學校的關連人士交易的溢利的指控，公司指獨家技術服務及教育諮詢服務協議乃於2016年8月訂立，而當時東北學校仍為獨立第三方，因此，該交易不應視為關連人士交易。



對於被指教育質量差及生師比例低，公司回應指已為其所有學校取得經營民辦學校的許可證，且有關許可證須進行年度審閱，另外，所有學校每年向地方部門提交該比例，從未遭受行政處罰。以2018年為例，雲南學校、貴州學校的生師比都低於20。



至於來自學生的反饋差指控，公司指該報告未有提供從公眾網站獲取的通訊摘錄的來源，而公司不排除報告作者擬進行惡意競爭的可能性。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm