亞洲股市：日股跌近百點　澳股向好

美股收跌，納指結束8連漲；亞洲主要股市普遍下跌，日本1月CPI按年增0.2%，符預期。日本日經225指數早段跌93點或0.44%，報21,370點。



板塊方面，金融、工業及地產股跌0.7%至0.9%。個股方面，昭和電工、商船三井、福岡金融及三井不動產全部跌2%，日產汽車跌0.5%。



Daicel化學工業計劃回購2.57%股份，股價升1.5%。



氣動元件製造商SMC升1.3%。高盛將其評級由「中性」上調至「買入」。



南韓首爾綜合指數跌6點或0.31%，報2,221點。京仁電子跌2.3%，茂林製紙跌逾1%，三星電子亦跌0.7%。



澳洲聯儲主席洛威稱今年不太可能加息，明年加息1次或較為合適。若通脹持續低於2%至3%，會感到擔心。



澳洲悉尼普通股指數升25點或0.41%，報6,240點。板塊方面，公用事業股升1%，地產及金融股分別升0.7%及0.4%。個股中，澳洲礦業及栢克萊能源齊抽升5%。



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