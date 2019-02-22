全球經貿戰︰澳洲煤炭「大鑊」　市場料加劇澳元後市動盪

中國大連海關「無限期禁止」澳洲煤炭進口的消息，周四(21日)一度讓澳元暴跌逾1%；澳元兌美元由0.72水平急跌至0.70水平；亞洲市最新企0.7084。



分析認為，中國此舉可能是與澳洲禁止在5G網路中採用華為設備有關。不過中國外交部發言人隨後回應指，此舉只是對進口煤炭安全質量進行風險監測和分析，保護環境安全。



內地官媒《參考消息》則指出，澳洲是最早跟隨美國禁止華為的呼籲的國家之一。



中國無限期進口禁令涉及大連海關監管的5個港口，包括大連港，鮁魚圈港，盤錦港，丹東港和北梁港。澳洲去年向這5個港口出口價值約21億澳元動力煤。有報道指，此一無限期禁令已從2月初開始實施，而目前中國其他主要港口也已將澳洲煤炭的通關時間延長為至少40天。一般而言，海關清關期會在5至20天左右。



澳洲貿易部長Simon Birmingham昨下令駐京大使Jan Adams展開緊急調查。澳洲財長Josh Frydenberg表示中國不是在對澳洲進行報復。他周五早間稱，中澳兩國貿易關係密切，中國對澳洲煤炭沒有「禁令」。



IG Group駐墨爾本分析師Kyle Rodda表示，大連的消息超出純粹的經濟範疇，隨後可能會有更糟糕的事情發生，這可能引發澳元更大的波動。「這種局面可能不會很快結束。」



荷蘭合作銀行駐港亞洲金融市場研究主管Michael Every預期，澳元在下行過程中，在沒有監管機構積極干預的情況下，這只意味其走勢將更加震盪。



過去1個多月，澳元成G10貨幣中波動最大的貨幣，日前有報道指，對沖基金並正加大澳元倉位。





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