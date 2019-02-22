中國四大一線城市新盤　廣州升幅最大　深圳轉跌

國家統計局公布1月份70大中城市商品住宅銷售價數據。四大一線城市中，廣州新建商品住宅銷售價格升幅最大，深圳則轉跌。其中，北京、上海和廣州分別按月上漲0.6、0.1和0.9%；深圳則按月跌0.1%。(附圖)



至於二手樓價方面，有17個熱點城市下跌，較2018年12月的22個有所減少。而從去年10月以來，已連續4個月出現超過10個熱點城市二手樓價下跌。當中，4大一線城市連續4個月未錄得按月上升，北京按月跌0.1%，按年跌1.4%；上海按月持平，按年跌2.8%；廣州按月跌0.3%，按年升2.1%；深圳按月跌0.3%，按年升3.6%。



統計局城市司高級統計師劉建偉表示，一二線城市新建商品住宅銷售價格按月微漲，二手住宅銷售價格下降；三線城市按月漲幅均回落。



外電按數據測算，1月70個大中城市新建住宅銷售價格按年上升10%，連升40個月，並為2017年7月以來最高；按月上升0.6%，連升45個月，惟升幅是9個月以來最低。



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