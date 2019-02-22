【即市分析】5G將助汽車股打好翻身戰？

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：近日中資汽車股氣氛有改善，多隻股份走勢圖現利好訊號，難度中美貿易戰快有初步結論，圍繞汽車股的陰霾有望消散？抑或其實今年有一張「皇牌」可以讓汽車股打一場漂亮的翻身戰？(汽車製造板塊表現：https://bit.ly/2zj2lAO )



先睇消息面方面，中美貿易戰中，美國一直要求中國減少對汽車業的補貼，加上進口汽車關稅下跌，本地車廠一方面面對更大的外來競爭，另一方面來自國家補貼亦逐年減少，再加上經濟增長放緩影響消費，產品換代速度放慢，亦對汽車銷售增長前景添上不明朗因素。



不過，汽車乃工業之中的重點領域，僱用大量勞工，內地當局不會任由汽車業自生自滅，相信點都會設法協助行業加快發展。也許，上半年能就貿易問題達成協議的話，反可令汽車股消除不明朗因素。至於下半年的亮點，好可能與5G有關，皆因5G對汽車業帶來技術性的突破(尤其是車聯網方面)，並促使商業模式升級，新的名詞如「共享」、自動駕駛」，將會普遍化地應用於汽車行業，故若想中長線押注中資汽車股，公司在創新科技尤其是5G技術方面的掌握能力，是重要的考慮因素。



回說各汽車股表現，昨日(周四)集體起動，長城汽車(02333)、廣汽集團(02238)、華晨中國(01114)、吉利汽車(00175)及東風集團(00489)分別升2至4%，比亞迪股份(01211)在50元關現爭持。



事實上，今年初以來港股反覆向上，汽車股算是止住跌勢。其中，有3隻汽車股走勢最醒神，值得小注「攀高」！其中為藍籌車股吉汽，股價由1月初低位10元邊，反覆回升至昨日高位見15.5元，10天線已抽穿100天線，20天線亦升穿50天線，14天RSI處66，純睇走勢該仲有得升。



東風昨日公布1月份產、銷量按年齊齊下跌，但股價卻先跌後回升，股價一度高見8.6元，壞消息不能阻股價升勢，是利好現象，加上股價已確認重上250天線8.2元，強勢似醞釀大打翻身戰。



另一隻走勢同樣現強勢的有長汽，昨日股價重上250天線6元關樓上，高位見過6.44元，成交配合。短線有機會在250天線反覆，惟若確認企穩其上又係可以睇高一線。



雖然，目前中資汽車股尚未高調公開大談應用5G技術於汽車產品，但睇海外車廠無不在此領域努力開發，預計這鼓潮流今年將惠及中資汽車股。若然睇好行業否極泰來，不妨部署分注作中長線部署。

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