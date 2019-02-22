大嶼山住宅地已截標　暫錄9份標書

大嶼山長沙嶼南道住宅用地已於今日(22日)中午12時截標，據現場所見，暫共錄得9份標書。



已入標財團包括，獨資入標的信和置業(00083、英皇國際(00163)及莊士機構(00367)，宏安地產(01243)及鵬瑞集團，以及4個不知名財團。



英皇國際助理物業經理張思薇稱，集團獨資入標，地皮私隱度高，若中標計劃興建獨立屋，集團過往亦有發展同類物業經驗，出價考參同區做價。



鵬瑞集團執行合伙人蘇廣平表示，公司在香港暫未有發展項目，一直有留意香港市場，今次嶼南道地皮規模可以一試。對於是次投標取態，他認為各有「心頭好」，但對後市看法較為保守。



該地盤佔地約22.17萬方呎，可建總樓面約8.87萬方呎，市場估值約7.1億至13.3億港元，呎價約8,000至15,000元。



資料顯示，去年底嶼南道亦有另一幅住宅地售出，該幅臨海地規模較小，由信置以逾2億元奪得，樓面呎價約17,360元。

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