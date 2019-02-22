【大行報告】野村上調聯想目標價至8.2元

聯想集團(00992)轉虧為盈，業績報喜致周四股價升近12%後，續被大行唱好，股價周五再升，最新報6.88港元，升0.21元或3.15%，創52周新高。



聯想業績連續5個季度改善，截至2018年12月底止9個月錄得股東應佔溢利4.78億美元(下同)，每股基本盈利4.02仙；2017年同期錄虧損2.22億元。幾間大行亦因此而調高其評級。



滙豐將其目標價由5.6元上調至7.8元，評級由「持有」上調至「買入」；野村將目標價由5.6元上調至8.2元，目標價為全臹至牛，評級由「中性」上調至「買入」；大和評級由「持有」上調至「跑贏大市」，目標價由5.6元調升至7.6元。



野村指聯想成功執行公司的智能手機業務轉型，加上數據中心硬件市場的市場佔有率維持增長，以及個人電腦領導地位得以鞏固，營運風險降低。



滙豐指聯想目前多個板塊營運改善，預期手機和數據中心會有結構性增長，上調其2019至2021年每股盈利預測1.7%、7.1%及7.5%。



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