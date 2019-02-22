李小加：信息平台助境外投資者更好參與債券通

香港交易所(00388)旗下債券通公司推出一級市場信息平台，港交所行政總裁李小加出席上線儀式時稱，信息平台對債券通具意義，投資者能從中得悉債券通平台公布一級市場訊息，有助境外投資者在一級市場介入及參與債券通，並笑言這是「新債通」。



他表示，債券通自開通以來，一直穩步往前走，規模亦在擴大，交易量首年由每日10億至20億元人民幣(下同)，增至去年接近30億至40億元，今年1月更增至60億元、甚至70億元，而不到兩年已有600多個國際機構透過債券通初次參與國內債券市場。



他指出，該所在債券通開通後進行不少理順工作，如稅制等，希望之後慢慢開始擴容，而今天發布一級市場信息平台，發行者可透過平台直接發放一級債券市場的訊息，形容是「債券通」提升的一小步，而未來會是互聯互通發展的一大步。



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