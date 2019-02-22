證監會：債券通1月成交創新高　達1330億元

香港證監會市場監察部執行董事雷祺光出席債券通一級市場信息平台上線儀式後表示，待時機成熟、各方面因素配合下，相信可推動債券通下的南向通推出，強調推出時機由內地部門決定，現時未有時間表。



他指，現時債券通主要集中在二級市場的交易，信息平台開通後，有助一級資本市場了解債券市場信息，推動國際投資者參與內地債市，從而進一步促進債市發展。



雷又表示，內地債市是全球第三大，市值達12萬億美元。去年經債券通流入內地債市資金總額達2,200億元人民幣(下同)，按年增長7成，日均成交36億元，按年增長60%；今年1月成交創新高，達1,330億元，日均成交更升至60億元。



他指出，國際投資者佔內地債市比例僅2%，增長潛力非常大。至1月底，有來自24個地區，共560間國際投資者參與債券通。而國際投資者可參與3,800間內地發行公司所發行的債券。



另外，大灣區發展規劃綱要早前出台，他說，各方面均要仔細研究，包括考慮如何推出金融方面的發展。而該會亦有關注其中的金融風險、對投資者的保障等。

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