【即市分析】券商股逆市突圍有因

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：有指內地資本市場醞釀減稅降費，中資券商股今早(22日)逆市向上，招商證券(06099)現升2%報11.86元；中國銀河(06881)、交銀國際(03329)及中信証券(06030)分別升逾1%。



內媒報道指，中國證券業協會日前向券商下發關於就資本市場減稅降費措施徵集意見的通知，多家證券公司已證實已收到該通知。若然此措施落實，相信將有助減輕行業壓力，對券商股有利。



事實上，內地經濟政策轉向寬鬆，今年投資環境有望改善。北水近日積極吸納相關股份，其中中信証券過去兩日合共錄得約2.4億元的港股通淨買盤支持。



瑞銀日前報告亦指，相信內地券商行業面對的股票質押風險大致過去，預期政策可帶動2019至2020年的增長，而行業亦存在潛在的整合。同時認為中期政策可成正面催化劑，券商股中該行看好華泰(06886)及中國銀河。



上述幾隻股份估值仍處低位，當中又以中信証券及華泰證券表現較為出色，近月持續由低位反彈，隨着市場氣氛改善，料股價仍有上升空間，不妨順勢跟炒一轉。

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