人民幣Hibor：隔夜息跌至2.23厘　CNH及CNY企6.72

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至2.23厘；1及2星期、1至3個月拆息由2.39至2.97厘；6及12個月拆息分別為3.11厘及3.39厘。



22/2/2019

隔夜 2.23700厘

1星期 2.39633厘

2星期 2.55967厘

1個月 2.60300厘

2個月 2.77733厘

3個月 2.97333厘

6個月 3.11133厘

12個月 3.39233厘



21/2/2019

隔夜 2.48000厘

1星期 2.76499厘

2星期 2.78567厘

1個月 2.79367厘

2個月 2.84700厘

3個月 2.94067厘

6個月 3.14300厘

12個月 3.41033厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7214，回軟至6.7342，最新報6.7281；在岸人民幣(CNY)亦由6.7359，回升至6.7205，最新報6.7262。



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