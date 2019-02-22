人民幣Hibor：隔夜息跌至2.23厘 CNH及CNY企6.72
2019年02月22日 11:28
東網電視更多新聞短片
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至2.23厘；1及2星期、1至3個月拆息由2.39至2.97厘；6及12個月拆息分別為3.11厘及3.39厘。
22/2/2019
隔夜 2.23700厘
1星期 2.39633厘
2星期 2.55967厘
1個月 2.60300厘
2個月 2.77733厘
3個月 2.97333厘
6個月 3.11133厘
12個月 3.39233厘
21/2/2019
隔夜 2.48000厘
1星期 2.76499厘
2星期 2.78567厘
1個月 2.79367厘
2個月 2.84700厘
3個月 2.94067厘
6個月 3.14300厘
12個月 3.41033厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7214，回軟至6.7342，最新報6.7281；在岸人民幣(CNY)亦由6.7359，回升至6.7205，最新報6.7262。
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm