【即市分析】領展股價見頂未？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：近期港股氣氛向好，大部份股份股價都反覆向上，而市場預期美國加息步伐減慢，甚至在聯儲局暗示暫停收水的前提下，領展房產基金(00823)股價早前持續強勢，惟近日公布以66億元人民幣收購深圳市福田物業-新怡景商業中心後，股價開始整固，即市微升0.1%報89.7元，唔通要抖一搽氣？



從基本面分析，投資者買入領展，都係貪佢業務穩定、派息唔錯及變現能力高。事實上，美國加息步伐減慢，變相維持領展收息吸引力(事關未來兩者息差唔會進一步收窄)；但集團公布今次收購消息後，大行卻各有睇法，部分認為收購有利未來增長，現價估值具吸引力等，但又有一些大行估計中心城年收租回報率約3.17厘，為集團2015年進軍內地以來最低租金回報的收購，所以見股價近期整固確非無的放矢。



策略上，雖然領展股價短期係回氣，但近幾個月上升動力持續，且MACD牛叉持續，加上現時市場上好股難求，相信股價整固一輪後仍有機會重新發力，故未跌穿20天線約86元仍可續持有。

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