新西蘭央行擬大幅提高銀行一級資本　紐元報跌

新西蘭央行提議銀行將高質量的一級資本提升至總體風險加權資產的16%，這幾乎是目前監管最低限的近兩倍。



新西蘭央行副行長Geoff Bascand周五在威靈頓表示，央行預計銀行可以通過提高貸款和存款利率之差，來應對更高的資本要求。他表示，無法預測貸款利率任何變動，相信銀行在5年過渡期內會有一系列潛在的回應措施。



他並稱，此舉最終可能導致貨幣環境收緊，進而可能需要下調官方現金利率。



紐元兌美元一度跌0.6%至0.6758。



新西蘭央行正在徵詢意見，直至5月初，並預計將在第3季度公布對該提議的最終決定。



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