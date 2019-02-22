【專家樓評】黃詠欣：借二按上車　風險你要知

最近有傳媒問及若果打算敍做二按，現時是否合適時機？其實，所謂「二按」大致可以分為兩種，包括財務公司提供的二按，以及發展商提供的二按，兩者性質是有很大的差別。



首先，財務公司為物業提供的二按貸款，通常是未經頭按銀行批准的，所以息口非常高昂，一般息口高達15厘以上。不過，批核寬鬆及快捷，故此相信業主應該有緊急的財務需要才會敍做二按。



數年前按揭成數最高達8成，但近期財務公司有見樓市回落，按揭成數亦收緊至7成以內。要留意若樓價持續下跌，二按業主一旦拖延供款或斷供，財務公司會很快啓動收樓程序。



至於發展商提供的二按只適用於新盤市場，通常首2至3年都有息口優惠，但優惠期過後就要供P(最優惠利率)或者P加等息口。



過往樓市上升時，業主可以藉着物業升值在優惠期過後轉按至銀行做低息按揭，但現時市況不明朗，物業未必如預期般升值，屆時有可能要繼續供二按的高息了。另外，要發展商二按的批核會較為嚴謹，通常需要提供入息證明及審閱信貸報告。



利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣



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