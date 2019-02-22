手機設備股鑊氣勁　信利升近12%

5G概念加上三星、小米集團(01810)等發布新手機，手機設備股鑊氣勁！兩隻藍籌手機設備股舜宇光學科技(02382)及瑞聲科技(02018)連升三日，舜宇最新報95.1港元，升0.75元或0.79%；瑞聲最新報56.8元，升3.55元或6.67%。



其他二線手機設備股升幅更利害，信利國際(00732)最新報1.54元，升0.16元或11.59%；高偉電子(01415)最新報1.48元，升0.12元或8.82%；丘鈦科技(01478)最新報6.35元，升0.12元或1.93%；富智康集團(02038)升5.56%。



小米推出2019年年度旗艦手機小米9系列，股價強勢，周五再升2.28%。中興手機官方微博宣布，將於下周一(25日)在MWC2019世界移動大會上發布中興首款5G旗艦機，中興通訊(00763)股價連日做好，最新再升近8%。





－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



