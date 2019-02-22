【午市重點睇】美匯企96.6　CNH處6.728

●美匯指數企96.6，港匯企7.848，離岸人民幣(CNH)企6.728，圓匯回至110.7，歐元升至1.133，英鎊跌至1.303。金價企1,326美元。布油跌至66.9美元水平，紐油見56.8美元。道指期貨窄幅上落。



●恒生指數早段一度跌199點，半日跌幅收窄至84點或0.3%，報28,545點，主板成交逾525億港元。國企指數跌39點或0.35%，報11,266點。中興通訊漲近8%。 https://bit.ly/2U1jHsd

-ASM太平洋去年少賺21%，股價曾跌近5%。 https://bit.ly/2Nmnj5f

-優品360再飆近14%創新高。 https://bit.ly/2Nl1LpP

-中國華融盈警，股價曾跌半成。 https://bit.ly/2SRY4hf

-新高教澄清沽空機構報告失實，股價一度漲近7%。 https://bit.ly/2Xa147c



●【又賣產】壹傳媒停牌，涉可能出售台灣一項土地物業。 https://bit.ly/2U1rQwP



●【即市分析】

-領展股價見頂未？ https://bit.ly/2GAgKLW

-5G將助汽車股打好翻身戰？ https://bit.ly/2Embwkz

-券商股逆市突圍有因。 https://bit.ly/2U1s8DT

-國企指數走勢露端倪… https://bit.ly/2IEiHbY



●【名家貼士】陳蓓敏：港鐵目標可睇50元。 https://bit.ly/2TZ2csk



●港股格局：姚浩然料期指結算前可靠穩。 https://bit.ly/2Nlmv0H



●港交所行政總裁李小加：信息平台助境外投資者更好參與債券通。 https://bit.ly/2GAh3GA



●A股快報：滬綜指半日僅升0.93點，深成指升0.1%。 https://bit.ly/2tzkox4



●中國四大一線城市新盤，廣州升幅最大，深圳轉跌。 https://bit.ly/2EpfRDU



●亞洲股市：日股中段跌近百點。 https://bit.ly/2SRuKYj



●日本10年國債孳息率跌至-0.05%，觸及2016年11月以來低點。



●日本1月核心CPI增長0.8%。 https://bit.ly/2XfYpJf



●澳洲央行：明年加息1次可能較合適。 https://bit.ly/2V5rYeC



●新西蘭央行擬大幅提高銀行一級資本，紐元兌美元一度跌0.6%至0.6758。https://bit.ly/2EoOMR2



●全球經貿戰︰澳洲煤炭「大鑊」，市場料加劇澳元後市動盪。 https://bit.ly/2TeVOzY



●全球經貿戰︰世貿指上訴機構問題仍處僵局。 https://bit.ly/2E114h1



●華為據報今夏在維也納開設智能手機旗艦店。 https://bit.ly/2EorxGO

-華為提高15%加拿大研發投資，增聘兩成員工。 https://bit.ly/2GX0DaT



●中國人壽副總裁趙立軍表示，公司將在股票投資中增加高股息股票。



●人行逆回購400億元人民幣，本周累計淨投放600億元人民幣。

-人民幣兌每美元中間價為6.7151，較上日開市價續升69點子，呈4連升。

-人民幣Shibor︰隔夜息升至2.43厘。 https://bit.ly/2SS66H2



●港元拆息︰1個月跌至0.95厘。 https://bit.ly/2Enq3N4



●大嶼山住宅地截標：至少錄得9份標書。 https://bit.ly/2XgDqGo



●據報未來幾周6家運營商將獲發虛擬銀行牌照。 https://bit.ly/2BH2Gwf



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其他精彩新聞：5G概念有排升？特朗普：美國必須加速發展

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