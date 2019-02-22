ASM太平洋：半導體行業或現調整　將大大受惠5G

ASM太平洋(00522)去年全年三大業務毛利率都錄得倒退，第4季跌幅尤其明顯。公司行政總裁李偉光估計，今年首季毛利率處於30%至40%中間，全年應該大致穩定，公司會致力控制成本，看不到結構上會進一步惡化。公司在2019年會維持「漸進」的派息政策。



他稱，市場不應過度聚焦4季度的毛利率，原因除了年尾通常有調整外，還因公司終止太陽能業務帶來一些重組成本，及因應半導體行業今年會面臨調整，主動降低產能使用率以控制存貨。



他提到集團已經嚴控人手，包括陸續中止內地廠房外派員工及短期員工合約。不過，研發部門會略為「添兵」，好讓公司可以擴大市場優勢。



他指出，半導體市場基本因素依然良好；過去幾年經歷一個「超級周期」後，今年略有調整實屬任何行業都會遇到的事。他相信該行業將會大大受惠於5G，「物聯網」時代的智能化會提高半導體含量。



集團今年資本開支將會由1.04億美元，調低至8,900萬美元；暫時沒有終止重要業務或併購的計劃，今年主力在於消化去年收購的業務。



李續指，如果中美貿易戰和英國「脫歐」沒有帶來超乎意料的衝擊，半導體行業的調整期應該只會維持幾季。對於ASM太平洋這種銷售設備的公司而言，中美貿易戰的影響在於客戶投資信心受到動搖。



他提到，集團與一些手機客戶開發多鏡頭攝像模組，就算他們今年未有推出有關產品，相信明年也會；而且5G手機耗電量較高，電池性能卻追不上，可望惠及SMT解決方案業務。



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