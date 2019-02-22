【瑞銀推介】避險資產見追捧　留意領展煤氣購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：大巿氣氛轉強，不過避險股亦見做好，主要因為除巿場對貿易戰憂慮外，美國聯儲局明言今年的加息進度會減慢，甚至其1月尾的議息紀錄，被巿場解讀為今年會結束縮表。



消息刺激，防守性股份在大巿氣氛轉好下，亦能分一杯羹，領展房產基金及香港中華煤氣繼去年強勢之後，今年仍能節節上升並破頂。事實上，相關股份除受惠於聯儲局「放鴿」外，亦具一定防守性，因為即使中美談判結果較巿場預期差，上述兩隻股份理論上都不受貿易戰影響，有機會繼續跑贏大巿，去年的股價表現便是最好證明。



投資者可候兩者若有機會調整後，留意相關CALL輪：



領展認購證(24927)，行使價93.88元，2019年7月到期，有效槓桿約8.5倍。



煤氣認購證(16073)，行使價17.38元，2019年6月到期，有效槓桿約11倍。



除着美元因美國減慢加息而轉弱，黃金價格亦見轉強，期金一度逼近1,350美元每安士的水平，創超過9個月以來的高位。追蹤金價的SPDR金ETF亦挑戰1,000港元的心理關口。



如投資者看好，可留意認購證(14274)，行使價968.88元，2019年6月到期，有效槓桿約7.3倍。



筆者持有領展。



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