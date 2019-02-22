二手成交：YOHO Town兩房戶645萬沽　帳賺逾5球

利嘉閣地產助理分區董事黃永全透露，元朗YOHO Town最新錄得9座低層D室成交，單位實用面積約422方呎，建築面積約544方呎，採兩房間隔，座向東北，外望園景。單位原開價650萬港元放售，經議價後微減約5萬元或約不足1%，最終以645萬元獲承接，折合實用面積呎價約15,284元，而建築面積呎價則約11,857元。



據悉，原業主約於2004年9月，以約138.8萬元買入上述單位，持貨約15年，現轉手帳面獲利約506.2萬元，賺價逾3.6倍。



YOHO Town本月份至今暫錄4宗成交，平均實用面積呎價約14,582元。屋苑現時約有40個放盤，最低入場價由約630萬元起。



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