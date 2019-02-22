樓價UPDATES：個別二手業主寧願止賺離場

個別二手業主驚青減價，寧止賺離場。元朗爾巒兩房戶最新減價35萬港元，易手持貨近5年，帳面獲利165萬元，單位升值37%各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●筲箕灣形薈1A座中層H室，實用面積281方呎，開放式間隔，以1.5萬元租出，實用呎租53.4元。



●小西灣藍灣半島8座高層A室，實用面積746方呎，三房間隔，望將軍澳南部全海景，以2.85萬元租出，實用呎租38.2元。



●北角雲景台低層K室銀主盤，實用面積1,065方呎，三房間隔，以1,998萬元連一車位成交，實用呎價18,761元。



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九龍區

●將軍澳新都城1期6座高層D室，實用面積526方呎，三房間隔，以818萬元售出，實用呎價15,551元。



●荔枝角美孚新邨6期蘭秀道27號低層C室，實用面積716方呎，三房間隔，座向南方，原開價930萬元，以910萬元沽出，實用呎價12,709元。



●大角咀港灣豪庭2座高層C室，實用面積608方呎，三房間隔，以1,138萬元售出，實用呎價18,717元。



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新界區

●元朗YOHO Town 9座低層D室，實用面積422方呎，兩房間隔，原開價650萬元，經議價後微減約5萬元或約不足1%，最終以645萬元獲承接，實用呎價15,284元。



●青衣灝景灣6座高層F室，實用面積538方呎，兩房間隔，原開價860萬元放售，經議價後微減約7萬元或約不足1%，最終以853萬元獲用家承接，實用呎價15,855元。



●馬鞍山新港城D座低層06室，實用面積321方呎，兩房間隔，原開價580萬元，議價後減價50萬元，以530萬元易手，實用呎價16,511元。



●沙田第一城52座低層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以492萬元易手，實用呎價16,184元。



●大圍名城2期盛薈3座高層SC室，實用面積784方呎，三房連套房間隔，議價後以1,300萬元易手，實用呎價16,582元。



●荃灣綠楊新邨H座中層03室，實用面積445方呎，兩房間隔，去年12月放盤，原叫價680萬元，最終減價27萬元，獲買家以653萬元承接，實用呎價14,674元。



●荃灣中心12座高層A室，實用面積324方呎，兩房加士多房間隔，以472萬元易手，實用呎價14,568元。



●元朗爾巒菲利堤諾大道6座中層C室，實用面積471方呎，兩房間隔，原叫價650萬元，近日減至615萬元沽出，實用呎價13,057元，創同類單位約1年新低。



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