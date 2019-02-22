【專家樓評】李志成：租管服務助業主防租霸

近年愈來愈多人加入「雙租族」行列，即是將自置物業放租，同時租樓自住，所以香港租務市場持續有需求。



不過，業主放租不時會遇到各種問題，據香港置業最新調查發現，45%曾經出租物業的業主認為，租客拖欠或者拒付租金是最令人困擾的問題。



至於處理租霸的方法，超過35%受訪業主指採取法律行動的效果最理想；而委託租務管理公司解決問題，亦佔3成，排第二。由此可見，租管服務是預防租霸的其中一個好方法。



事實上，近年市面上出現租管服務的新方案，協幫業主及租客處理大小租務事宜，並且提供租金收入及家居財物保障，讓工作比較忙或者居住在外國的業主，放租後無後顧之憂。業主放租想萬無一失，不妨審視市面上的租管服務，選擇適合自己的計劃。



香港置業行政總裁李志成



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