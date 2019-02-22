【高盛推介】騰訊落後大市　博反彈輪證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周五(22日)早段失守340港元，落後大市。有報道指內地暫停新手遊版號申請，以便處理已積壓的大量申請。



騰訊將於下月21日公布業績，有券商預計去年第4季總收入達820億元人民幣，按年升約23.5%，非通用會計準則盈利則按年持平達174億元人民幣。該行給予「買入」投資評級，目標價413港元。



觀察個股認股證資金流向，可見近期認購證出現日買日賣的情況，但以過去5個交易日計仍共錄得約5,180萬元資金流入，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。而認沽證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,840萬元。另一方面，近日牛證獲資金轉向部署，過去兩個交易日共錄得約400萬元資金流入。而同期熊證則共錄得約400萬元資金流出。



觀察近期認購證資金流向，可見近期資金集中部署行使價370至390元間、5及6月份到期的產品。投資者如計劃部署，可留意當中價外幅度約11%，年期約4個月的騰訊購證(17754)，行使價377.08元，2019年6月18日到期，實際槓桿10.8倍，近日熱門條款產品中槓桿最高。



及可留意價外幅度約15%，年期約4個月的購證(24011)，行使價389.08元，2019年6月25日到期，實際槓桿11.2倍，類近條款的6隻產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，現階段可留意牛證(65250)及牛證(65341)。牛證65250，收回價331.18元，行使價329.18元，換股比率100，槓桿比率28.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。牛證65341，收回價329.18元，行使價327.18元，換股比率100，槓桿比率24.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



相反，投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約8%，年期約兩個月的沽證(22155)，行使價310.68元，2019年4月18日到期，實際槓桿14.9倍，類近條款的4隻產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署熊證，可留意熊證(60289)，收回價360.88元，行使價362.88元，換股比率100，槓桿比率13.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



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認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。



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