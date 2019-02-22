【瑞通推介】恒指調整守250天線　淡倉即市食胡

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美舉行第7輪貿易談判，有傳談判代表正草擬6項關於結構性問題的諒解備忘錄。道指隔晚收報25,850點，跌103點或0.4%。



投資者憧憬中美取得最終協議，恒指周四(21日)創28,759點的逾半年高位，周五(22日)早段跟隨外圍偏軟，於28,500點之下整固。暫時連續3個交易日企穩在250天線(約28,300點)之上，技術走勢向好。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾620萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,900萬元，反映淡倉過夜資金繼續累積。



港股連續兩日重上千億元以上成交，香港交易所周四曾高見266元，升幅2.3%，重回去年4月水平。周五早段於262至265元水平好淡爭持。該公司下周三業績，券商料其去年純利由按年升24至30%不等，另報道指集團擬認購深圳金融技術服務商51%股權。周四逾3,600萬元淨流入其好倉，為最多資金淨流入其好倉的相關資產，淡倉同日則錄逾130萬元淨流出。



三星的新摺疊屏幕手機配置了6個鏡頭，有券商料舜宇光學可成為該款三星手機的主要鏡頭模組供應商之一，有利相關訂單趨升。該股周四曾高見95.4元創約5個月高，收升4.72%。周五早段略回至93元附近整固。周四有近200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾100萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿13.6倍。貼價、中短期沽證(24770)，行使價28,000點，2019年5月到期，實際槓桿12.8倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(15506)，行使價368.2元，2019年6月到期，實際槓桿9.1倍。貼價、中短期沽證(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿8.1倍。



港交所貼價、中短期購證(19999)，行使價268元，2019年7月到期，實際槓桿8.8倍。輕微價外、中短期沽證(19560)，行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿7.7倍。



舜宇光學輕微價外、中短期購證(14456)，行使價98.9元，2019年7月到期，實際槓桿3.6倍。



國壽貼價、中短期購證(24869)，行使價21.05元，2019年6月到期，實際槓桿7.8倍。



吉利汽車輕微價外、短期購證(26160)，行使價16.8元，2019年5月到期，實際槓桿6.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(60368)，收回價及行使價27,900點，槓桿比率37.5倍。N類熊證(65481)，收回價及行使價29,000點，槓桿比率45.2倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率24.4倍。熊證(61078)，收回價349.9元，槓桿比率25.8倍。



港交所牛證(60373)，收回價246.1元，槓桿比率12.5倍。熊證(64345)，收回價277.1元，槓桿比率14.6倍。



舜光光學牛證(59694)，收回價79.8元，槓桿比率4.6倍。



吉利汽車熊證(64323)，收回價15.69元，槓桿比率10.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

