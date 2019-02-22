【高盛推介】恒指輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：美股周四(21日)下跌。中美第7輪貿易談判於周四在華盛頓展開，有報道指中國提出每年增加進口300億美元的美國農產品。



恒指周四再創逾半年高位，收市升115點。周五(22日)早段則回吐。觀察周四恒指牛熊證資金流向，可見資金繼續沽出牛證，錄得約1,190元資金流出。而熊證則繼續獲資金流入，有約7,890萬元。認股證方面，則見近期認購證出現日買日賣的情況，當中周三(20日)錄得約1,360萬元資金流出，而周四則錄得約560萬元資金流入。



投資者如計劃部署牛證，貼價的選擇可留意恒指牛證(60878)，收回價28,268點，行使價28,168點，換股比率10,000，槓桿比率105.4倍，貼價牛證之選。



以及可留意收回價稍遠一點，在28,050至28,150點附近的牛證(58997)及牛證(59106)。牛證58997，收回價28,143點，行使價28,043點，換股比率10,000，槓桿比率72.9倍，相同收回價牛證中槓桿最高。牛證59106，收回價28,038點，行使價27,938點，換股比率10,000，槓桿比率60.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



另一方面，現時最貼價的一批熊證收回價在28,780點附近。投資者如計劃部署，現階段可留意當中的熊證(60052)，收回價28,778點，行使價28,878點，換股比率10,000，槓桿比率64.7倍，市場上所有熊證中槓桿最高之一。



以及可留意收回價稍遠一點的熊證(65588)，收回價28,828點，行使價28,928點，換股比率10,000，槓桿比率58.1倍，相同收回價熊證中槓桿最高。



投資者如計劃部署認購證，現階段可考慮以貼價證作部署，當中可留意價外幅度約1.7%，年期約3個月的購證(27340)，行使價28,938點，2019年5月30日到期，實際槓桿14.9倍，貼價兼低街貨、類近條款的6隻產品中，槓桿最高。



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