【即市分析】小米追落後博唔博得過？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：近期多間手機製造商推出新型號手機，市場憧憬或掀起換機潮，帶動相關股份炒上。小米集團(01810)月初在「入摩」消息前已偷步炒高，近日股價再起動，現升2.8%報11.7元。



集團日前發布今年度旗艦手機小米9系列。中金就此發表報告，認為其相機和用戶界面已在「小米9」升級，而集團有新的多品牌戰略，並正在擴展其人工智能及物聯網產品，相信此等方面將是小米今年的三個主要增長動力，故維持其「買入」，目標價13.5元。



至於野村指小米9規格高，其定價策略具競爭力，評級維持「買入」，目標價13元。而花旗亦指是時候買入小米，新旗艦定價極具性價比，相信相關手機預售數據可成其短期催化劑，予其「買入」投資評級及目標價16元。



由此可見，市場對其看法已轉向正面。事實上，近期多隻手機相關股均現強勢反彈，惟小米走勢相對落後，該股已再度逼近下降軌阻力約11.8元，短線若能突破並企穩其上，股價料可展開新一輪升浪，不妨待破位再追，10元支持不容有失。

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