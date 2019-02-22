樓價UPDATES：投資者入市　斥240萬掃2個車位

繼上周一名投資者連掃入3個天水圍嘉湖山莊車位後，屋苑再錄得另一投資者斥資約240萬元大手入市個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●九龍塘畢架山一號16座中高層A室，實用面積約1,456方呎，四房套連工人房套間隔，附一車位，叫價5,000萬元，最後減價400萬元易手，減幅約8%，成交價4,600萬元，實用面積呎價約31,593元。



●西南九龍匯璽2B座中層J室一房單位，實用面積約381方呎，以約19,000元放租一日，輕微減價至18,500元獲外區客承租，實用呎租約48.6元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊再有投資者大手購車位，該買家於一日內先後買入兩個嘉湖山莊車位，分別為景湖居雙號車位，成交價120萬元，以及麗湖居單號車位，成交價120.5萬元，共斥資240.5萬元。



●粉嶺中心H座中層8室，實用面積366方呎，兩房間隔，以498萬元易手，實用呎價13,607元，新買家為用家。



●東涌海堤灣畔5座高層D室，兩房兩廳間隔，叫價約660萬元，及後微減12萬元，以648萬元交吉易手，實用面積516方呎計，折合呎價約12,558元。

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